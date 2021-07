Saksikan Awal Mula Hubungan Australia-Makassar di Tur Virtual Pameran Seni Kontemporer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersama dengan Kedutaan Besar Australia di Jakarta akan mengadakan tur publik virtual pameran seni temporer.

Tur virtual tersebut akan memperlihatkan Museum Nasional Australia. Yidaki: Didjeridu and the Sound of Australa.

Konsul-Jenderal Australia di Makassar, Bronwyn Robbins, mengatakan tur virtual ini sebagai bagian dari Pekan NAIDOC 2021.

Tur virtual ini dalam rangka merayakan sejarah, seni, dan budaya penduduk asli Australia.

"Tur ini memberikan kesempatan untuk belajar tentang seni dan budaya penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres Australia," ucap Bronwyn Robbins lewat keterangan tertulis yang diterima tribun-timur.com, Kamis (15/7/2021).

Penonton akan diperkenalkan kisah suku Yolŋu di timur laut Arnhem Land dan

pemeliharaan instrumen yang disebut ‘yidaki’.

Antara orang Yolŋu dengan laut Sulawesi Selatan memiliki hubungan.

Dimulai sejak tahun 1700-an, merupakan awal mula hubungan Indonesia-Australia.

“Hubungan Yolŋu-Makassar lahir ratusan tahun yang lalu pada awal kunjungan para pelaut dari Makassar ke Australia Utara," ungkapnya.

Kata Bronwyn Robbins, tur virtual ini menjadi kesempatan untuk merayakan sejarah yang sangat panjang antara Australia and Indonesia.