Sakit Hati Lamaran Ditolak, Kekasih Dibunuh Kemudian Dibakar, Polisi: Pelaku Terinspirasi dari Film

TRIBUN-TIMUR.COM - Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap SZ, seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi terbakar di Cisauk, Kabupaten Tangerang, akhir pekan lalu.

Dari rekonstruksi itu terungkap bahwa kedua tersangka yakni DS (20) dan UT (42) telah merencanakan pembunuhan terhadap SZ sejak Senin (5/7) lalu.

”Kedua pelaku merencanakan dari awal, sejak hari Senin sampai pelaksanaan eksekusi di Kamis (8/7) malam, sudah direncanakan,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin saat jumpa pers di lokasi kejadian, Selasa (13/7).

Iman mengatakan, saat malam kejadian korban dijemput dari tempat kerjanya oleh tersangka DS. Keduanya pernah memiliki hubungan spesial sebelum lamaran DS ditolak oleh korban dan keluarganya.

Rasa sakit hati karena lamarannya ditolak itulah yang membuat DS tega menghabisi nyawa SZ. Penolakan yang dilakukan ayah korban terjadi beberapa hari sebelum kejadian berlangsung.

”Jadi motifnya tersangka ini karena sakit hati. Sakit hati lamarannya ditolak oleh korban dan keluarganya,” jelas Iman.

Dari penolakan itu DS berniat merencanakan aksinya. Pada Kamis (8/7) malam DS mengajak SZ ke lokasi kejadian untuk membicarakan hubungannya yang sudah berjalan dua tahun. Namun SZ masih bersikeras menolak lamarannya DS.

”Mereka (DS dan SZ) sudah pacaran selama dua tahun,” sambung Iman.

Karena SZ tetap bersikeras menolak lamaran DS, maka DS dibantu US langsung membekap dan menganiaya SZ hingga korban tersungkur di tanah. DS dan US sendiri diketahui tidak memiliki hubungan darah. Namun keduanya sangat dekat, sehingga US yang jauh lebih tua sudah menanggap DS sebagai adiknya sendiri.

Saking dekatnya, US sampai bersedia membantu DS membunuh SZ.