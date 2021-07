Gandeng UTD Dinkes Sulsel, Mercure Makassar Berhasil Kumpul 17 Kantong Darah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Mercure Makassar sukses menggelar Donor Darah, Rabu (14/7/2021).

Donor darah ini bekerjasama UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berlangsung dengan protokol kesehatan ketat di Losari Private Room, Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Kegiatan Donor Darah bertajuk Give Blood and Keep The World Beating.

Alhasil, panitia berhasil mengumpulkan 17 kantong darah.

Demikian disampaikan Marcom Manager Hotel Mercure Makassar, Rian Irianto Anuggerah.

"Meski masih belum mencapai target, namun kami bersyukur dapat membantu menambah persediaan darah untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari berbagai rumah sakit di wilayah Makassar dan sekitarnya," katanya, Rabu (14/7/2021).

Pihaknya berterima kasih atas antusias karyawan, tamu yang menginap, dan kalangan umum yang ikut mendonorkan darahnya.

“Mudah-mudahan 17 kantong darah yang berhasil kita kumpulkan hari ini dapat membantu menyelamatkan saudara kita yang membutuhkannya," ujarnya.

Tak hanya fokus pada kegiatan sosial, Mercure Makassar juga kerap menghadirkan promo apik bagi tamu dan pengunjung.