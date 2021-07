VIDEO: Satpol PP Sulsel 'Usir' Mantan Penjabat yang Masih Kuasai Rumah Dinas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Sulsel, melakukan pengosongan tiga rumah dinas di Jalan Hertasning, Senin (12/7/2021).

Rumah dinas itu diketahui masih dihuni pejabat lama dan keluarganya.

Berlokasi di lorong sama, Blok E 10 No 4, No 8, dan No 10.

Ialah Andi Kadir Makmun, keluarga almarhum Ali Husaini, dan Smith Pabbola. Ketiganya merupakan pejabat eselon II Pemprov Sulsel.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Satpol PP Sulsel, Sultan Rakib mengatakan, pengosongan rumdis ini dimulai pukul 09.00 WITA dan masih berlangsung hingga 11.30 WITA.

Kata Sultan, secara aturan mereka tidak memenuhi kriteria penggunaan aset.

Pengosongan rumdis ini wajib dilakukan sebagai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat.

Sultan menyampaikan, penertiban ini telah melalui prosedur.

Surat teguran pertama telah dilayangkan pada akhir 2020 lalu.

Teguran kedua yakni pada Februari 2021 dan teguran ketiga pada April lalu.