Professor ini Ungkap Alasan Kenapa Nakes Malaysia Lebih Kebal Covid-19 Dibanding Nakes di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah fakta menunjukkan 99,5 persen Nakes Malaysia tidak lagi terinfeksi Covid-19 setelah disuntikkan dua dosis vaksin.

Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana banyak nakes bertumbangan meski sudah 2 kali menerima vaksin.

Kenapa demikian?

Seorang guru besar farmasi Prof Bimo A Tedjo mengungkap sejumlah fakta untuk menjelaskan kodisi tersebut.

Bimo A Tedjo adalah WN Indonesia yang menjadi Associate Professor Biotechnology, Department of Biochemistry, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, Universiti Putra Malaysia.

Nama Bimo A Tedjo termasuk pakar farmasi yang sering disebut-sebut oleh dr Tirta dan dr RA Adaninggar SpPD yang gencar melawan hoax yang disebarkan oleh Lois Owen yang mengaku seorang dokter.

Dalam postingan Prof Bimo A Tedjo di akun instagramnya terungkap bahwa 99,5 % Nakes Malaysia kebal Covid-19 setelah divaksin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Malaysia pada 8 Juli 2021, di Malaysia ada 438.000 nakes yang telah divaksin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.341 nakes atau 0,5 % terpapar Virus Corona.

Para nakes yang kena Covid-19 itu dengan rincian 778 tanpa gejala, 1.559 gejala ringan, 4 gejala sedang, dan 0 gejala berat.