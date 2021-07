Pemkot Parepare Gelar Pasar Murah Jelang Iduladha, Setiap Paket Seharga Rp55 Ribu

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, menggelar pasar murah jelang lebaran Iduladha 2021.

Kegiatan ini digelar selama 5 hari mulai 13-17 Juli 2021.

Pasar murah ini menyiapkan subsidi Rp 55 ribu per orang, dari harga sebelum subsidi Rp 131.500 menjadi Rp 76.500 setelah disubsidi.

Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Pemkot Parepare dalam meringankan beban masyarakat di tengah pandemi, khususnya menjelang perayaan hari raya Iduladha ini.

Dimulainya kegiatan pasar murah ini ditandai dengan pelepasan armada pasar murah yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe di Rujab Wali Kota Parepare, Selasa (13/7/2021) siang.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, pelaksanaan pasar murah ini sebagai wujud responsif Pemerintah Kota Parepare memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Iduladha.

Pihaknya meminta para camat dan lurah untuk memantau agar pelaksanaannya sukses dan dirasakan oleh masyarakat.

"Ini adalah langkah responsif menjelang Iduladha, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini," ujar Taufan.

"Olehnya itu, saya ingin pasar murah tepat sasaran. Pasar murah harus sukses dan betul-betul menyentuh masyarakat lapisan bawah," tandas Taufan.

Pelaksanaannya harus berdasarkan by data, by name, dan by adress.