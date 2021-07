Satpol PP Sulsel Kosongkan Tiga Rumah Dinas di Hertasning

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengosongan tiga rumah dinas di Jalan Hertasning, Makassar, Senin (12/7/2021).

Rumah dinas itu diketahui masih dihuni pejabat lama dan keluarganya.

Berlokasi di lorong sama, Blok E 10 No 4, No 8, dan No 10.

Ialah Andi Kadir Makmun, keluarga almarhum Ali Husaini, dan Smith Pabbola, ketiganya merupakan pejabat eselon II Pemprov Sulsel.

Salah satu keluarga almarhum Ali Husaini mengatakan, mereka menempati rumah dinas tersebut sekira 40 tahun lalu.

Sulsel kala itu masih dipimpin Achmad Lamo. Orangtuanya pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel.

"40 tahun mi lebih di sini, masih pak Achmad Lamo, Andi Oddang, Ahmad Amiruddin, sama pak Basri Palaguna," bebernya.

Berdasarkan pantauan tribun-timur com, penghuni rumah sudah beres-beres mengeluarkan barangnya.

Mereka mengangkut perabotnya sedikit demi sedikit, dibantu oleh personel Satpol PP.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, Satpol PP Sulsel, Sultan Rakib mengatakan, pengosongan rumdis ini dimulai pukul 09.00 WITA dan masih berlangsung hingga 11.30 WITA.