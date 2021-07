TRIBUN-TIMUR.COM - Ingat penyanyi Sherina? terpapar Covid-19 padahal sebulan tak bepergian, kini curhat soal kondisinya.

Ternyata jarang bepergian saja masih berisiko tertular Covid-19.

Hal itulah yang dikatakan penyanyi Sherina Munaf melalui platform media sosial Twitter.

Kini, Sherina Munaf dinyatakan positif Covid-19.

Ia kemudian menyindir pesohor lain yang kaget positif tapi bepergian.

"My current situation. I tested positive for Covid (PCR Swab).

Please read my statement below.

And let this be a lesson to everyone here, that no matter how strict you are, you can still catch it.

So always be prepared.

(Situasi terkini saya. Saya dites positif Covid (Swab PCR).