Bekerjasama 66 Sekolah Swasta, Disdik Makassar Siapkan Subsidi Rp1,8 Juta Persiswa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar bekerja sama dengan 66 sekolah swasta tingkat SMP.

Mereka diminta menampung sisa siswa yang tak tertampung sekolah negeri.

Sekolah tersebut akan disubsidi langsung oleh Pemkot Makassar.

Setiap siswa diberikan uang sebesar Rp1,8 juta per tahun atau sebesar Rp150 ribu perbulan.

Hal ini berdasarkan hasil musyawarah kerja kepala sekolah SMP se-kota Makassar (MKKS) 6 Juli lalu.

Plt Kepala Disdik Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan, data siswa yang tak lulus di sekolah negeri akan terintegrasi dengan sekolah tersebut.

Sehingga bisa menjadi opsi bagi siswa agar dapat langsung masuk ke sana.

"Kan ada ini yang terverfikasi tapi belum tervalidasi, data ini kita urut lagi, by name, by NIK by address. Addressnya dimana, kita sandingkan dengan daftar sekolah swasta sesuai kecamatannya, kita list disitu," ujar Nielma saat dihubungi, Jumat (9/7/2021).

Nielma mengatakan, prioritasnya akan tetap mengutamakan siswa kurang mampu, disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) menengah kebawah, yang tidak tervalidasi dan sekadar lulus verifikasi.

Namun prioritas akan tetap memperhatikan zonasi.