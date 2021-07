Unggahan Terbaru Artis Nia Ramadhani, Istri Ardi Bakri Berikan Kata-kata Motivasi untuk Seseorang

TRIBUN-TIMUR.COM - Postingan terakhir Artis Nia Ramadhani di akun Instagramnya panen komentar.

Unggahan terbaru ini juga disukai sejumlah artis yang ikut memberi Like. Seperti sahabat suami Ardi Bakrie ini, Ayu Dewi, ikut memberikan jempolnya.

Nia Ramadhani memberikan kalimat motivasi untuk iparnya, Anindya Bakrie.

Andya Bakrie masuk kandidat kuat Ketua Umum KADIN. Namun dinamika politik membuat Anindya Bakrie tak jadi maju ketum KADIN.

Bagi yang mengikuti kiprah Andindya Bakrie sebagai kandidat Ketua Umum KADIN akan mengerti dengan unggahan Nia Ramadhani.

Unggahan terbaru Nia Ramadhani istri Ardy Bakrie di instagram (instagram)

Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..

Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan..

TAPI BE STRONG DIN..

DAN JANGAN PATAH SEMANGAT BUAT NIAT NANIN YANG INGIN MEMBANTU ORG KECIL/PENGUSAHA KECIL AGAR BISA PUNYA KESEMPATAN MAJU BERSAMA2..