Seminar Internasional Unibos Bahas Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri 

Universitas Bosowa Makassar, menggelar seminar intenasional bertema ' A Legal Comparison on Halal Product Across Countries'. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring di Ruang Rapat Senat lt 9 Gedung I Unibos, Rabu (07/07/2021)

Kegiatan ini hadiri 250 mahasiswa dan beberapa tenaga pengajar juga jajaran pimpinan Unibos.

Pada seminar internasional ini, Fakultas Hukum Unibos menghadirkan Tiga pemateri.

Mulai dari alumni of Al Azhar University, Cairo, Egypt The head of doctoral program of Dirasat Islamiya Amrah Kasim.

Selanjutnya, Mastuki HS, the Head of Halal Products Certification Agency (BPJPH) Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia dan Satu diantaranya termasuk pemateri luar negeri yaitu Yuji Mizuno, MA, Halal Researcher of IDE-JETRO, Japan.

Yuji Mizuno memaparkan gambaran umum sertifikasi halal di jepang, tantangan dan peluangnya.

"Sertifikasi halal di jepang masih lambat dan mendapatkan tantangan yang berliku," ucapnya.

Sertifikasi halal menjadi Lembaga yang banyak di minati oleh instansi di jepang seperti Japan Muslim Association (JMA) dan juga beberapa masjid.

"Sertifikasi produk halal masih perlu diperkenalkan di jepang," ujarnya.

Sementara Itu, Mastuki HS, dalam penjelasannya terkait regulasi jaminan produk halal di indonesia termasuk satu-satunya negara yang secara resmi mewajibkan sertifikasi halal.

"Disamping itu, masyarakat juga berperan serta dalam Jaminan Produk Halal seperti pemasaran, publikasi, pengawasan, sosialisasi dan pendampingan dalam Produk Halal” ungkapnya.