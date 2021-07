Rahasia Donnarumma Hingga Italia Menang Adu Penalti Lawan Spanyol, Video Cuplikan Kegagalan Morata

Ini rahasia Gianluigi Donnarumma hingga Italia Menang Adu Penalti Lawan Spanyol

TRIBUN-TIMUR.COM- "Saya berusaha tampil tenang. Saya yakin bisa membantu tim.

Terima kasih kepada semua atas dukungannya. Sekarang kami selangkah lagi mewujudkan mimpi-mimpi.

Timnas Spanyol sangat kuat namun kami punya keberanian dan tidak pernah menyerah bertarung di semua lini."

Di atas kutipan rahasia Gianluigi Donnarumma usai laga semifinal Piala Eropa Italia vs Spanyol, Rabu (7/7/2021) dini hari tadi dikutip tribun-timur.com dari UEFA.com.

Ketenangan kiper muda di bawah mistar sukses menepis tendangan Alvaro Morata sebagai penendang keempat dan membuat skor adu penalti menjadi 3-2.

Gelandang Jorginho menjadi penentu setelah tendangannya tk bisa ditepis kiper Spanyol Unai Simon.

Skor adu penalti 4-2 setelah selama 120 menit Italia vs Spanyol berbagi skor 1-0.

Italia menanti Inggris vs Denmark di babak Final Piala Eropa

Alvaro Morata yang sempat jadi pahlawan jadi pesakitan (from hero to zero) di babak tos-tosan.