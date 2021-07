Penjelasan Kadinkes Sulsel Soal Data Covid yang Berbeda, Sebut Terjadi Misinterpretasi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari mengklarifikasi soal data covid-19 di Sulsel yang diduga dimanipulasi.

Ichsan mengatakan terjadi misinterpretasi dari hasil pemeriksaan swab di laboratorium.

Hasil swab laboratorium merupakan total keseluruhan positif yang diperiksa.

Baik positif karena kasus baru, maupun positif bagi pasien control.

"Ada dua kasus positif, pertama karena baru diperiksa, kedua orang yang sudah positif tapi dilalukan pemeriksaan kontrol," ucap Ichsan Mustari saat konferensi pers di Kantor Dinkes Sulsel, Rabu (7/7/2021) siang.

Ichsan mengakui, data yang dipegang Idrus Paturusi merupakan data dari 25 lab kesehatan di Sulsel.

Itu juga yang dipegang oleh Dinkes untuk dikirim ke Litbangkes Kemenkes RI.

Hanya saja, Dinkes melakukan penyaringan. Pihaknya tidak memasukkan data positif control karena sudah terdata sebelumnya.

"Data pasien positif covid-19 yang dirilis itu adalah data hasil pemeriksaan lab yang pertama," jelas Ichsan.

Dalam proses pengiriman data ke Litbangkes, Dinkes menggunakan aplikasi new all record (NAR), pendataannya by name by adress.