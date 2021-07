Cuplikan Detik-detik Alvaro Morata Jadi Pesakitan Spanyol Kalah dari Italia Semifinal Piala Eropa

From hero to zero - Striker Spanyol Alvaro Morata sempat jadi pahlawan kemudian jadi pesakitan saat laga Italia vs Spanyol dini hari tadi

From hero to zero, Alvaro Morata jadi biang kerok Spanyol dikalahkan Italia semifinal Piala Eropa

TRIBUN-TIMUR.COM - Striker Alvaro Morata jadi pesakitan! Gara-gara tendangannya lemah, adu penalti Italia vs Spanyol meloloskan Italia ke babak Final Piala Eropa EURO 2020.

Drama adu penalti Italia vs Spanyol berlangsung seru karena penendang pertama kedua tim sama-sama gagal.

Timnas Italia menunggu pemenang Inggris vs Denmark di babak final Pial Eropa.

Italia (Italy) lolos ke babak final Euro 2020 setelah membungkam Spanyol (Spain) lewat drama adu penalti.

Anak asuh Roberto Mancini lolos setelah menang 4-2 lewat adu penalti.

Alvaro Morata yang sempat jadi pahlawan jadi pesakitan (from hero to zero) di babak tos-tosan.

Tendangannya diterka baik oleh Gianluigi Donnarumma saat kedudukan penalti sementara 3-2.

Detik-detik tendangan Morata striker Spanyol diblok kiper Italia Gianluigi Donnaruma:

Dan gelandang naturalisasi Italia dari Brasil, Jorginho menutup drama adu penalti dengna tendangan mengecoh sehingga skor akhir 4-2.