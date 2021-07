Ciri-ciri Corona Varian Kappa Mirip Campak Kini Menular di 2 Provinsi, Konsumsi 5 Vitamin untuk Imun

TRIBUN-TIMUR.COM - Virus Corona varian Kappa menular di 2 Provinsi, konsumsi 5 jenis vitamin supaya tak terinfeksi.

Virus Corona varian Kappa sudah menular di dua provinsi yang ada di Indonesia.

Saat ini terdata sudah dua kasus positif Covid-19 yang disebabkan penularan virus corona varian Kappa.

Dua kasus itu terdeteksi di dua provinsi.

Hal itu dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

"Satu kasus di Sumatera Selatan pada Januari dan satu kasus di DKI Jakarta pada April," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/7/2021).

Menurut Nadia, mutasi virus corona varian Kappa saat ini masih berstatus varian of interest (VoI), belum menjadi varian of concern (VoC) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



Kabarnya, Corona Varian Kappa, bisa menular saat berpapasan. Virus langsung masuk ke tubuh.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Selatan (Sumsel), mengkonfirmasi ada seorang warga di Sumsel terpapa virus Covid-19 varian Kappa.

Hal ini disampaikan oleh Kadinkes Sumsel, Lesty Nurainy, Senin (5/7/2021).