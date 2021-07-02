Tribun Makassar
Digantikan Yasir Mahmud, Taufik Fachrudin: Sebagai Profesional Saya Terima
Jabatan Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) atau Perseroda Sulsel berubah.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jabatan Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) atau Perseroda Sulsel berubah.
Taufik Fachrudin, yang merupakan ipar Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah itu digantikan calon anggota DPR RI dari Partai Golkar Yasir Mahmud pada 2019 lalu, Yasir Mahmud.
Dikonfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut, Adik Liestiaty Fachrudin itu menjawab singkat.
"Iya benar (ada pergantian)," kayanya via pesan WhatsApp, Jumat (2/7/2021).
Saat ditanya responya, usai digantikan Yasir, Taufik Fachrudin hanya menjawab.
"Sebagai seorang profesional saya terima," kata Taufik.
Seperti diketahui, pergantian Taufik sebagai Dirut PT SCI melakui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar di Hotel Grand Sayang, Jumat (2/7/2021) siang tadi.
Sekretaris PT SCI, Andi Rio Ilham Monry membenarkan hal tersebut.
"Benar, Pak Yasir Mahmud jadi Dirut, pak TF diangkat menjadi Komisaris," kata Rio via pesan WhatsApp, Jumat (2/7/2021).
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tak hadir pada RUPS LB tersebut.
Yasir Mahmud Dirut Perseroda Sulsel
Profil Yasir Mahmud SE
Taufik Fachrudin
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