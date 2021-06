Anniversary ke-15 Hotel Claro Hadirkan Ballroom Ebony, Kapasitas hingga 750 Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Claro Makassar, hotel bintang 4 yang terletak di Jl AP Pettarani, Kota Makassar merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15, Rabu (30/6/2021).

Dengan mengusung tema 'From Zero to Hero' yang berarti perjuangan Claro dari nol hingga kini menjadi salah satu hotel terbaik di Indonesia Timur.

Meski tak dirayakan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19, manajemen Claro Makassar memiliki berbagai harapan diusia yang ke-15 ini.

Hal itu disampaikan General Manager (GM) Claro Makassar, Anggiat Sinaga saat dihubungi Tribun Timur via WhatsApp, Rabu (30/6/2022).

"Sudah dua kali ulang tahun tidak dirayakan sama sekali karena menjaga pergerakan covid yang saat ini di Makassar atau Sulsel lagi naik," katanya.

"Harapan kita juga semga masyarakat patuh menjalankan prokes agar Covid ini terkendali untuk menuju kenormalan baru," jelasnya.

Perjalanan 15 tahun Claro Makassar bagi manajemen berkat loyalitas dari semua pelanggan baik korporasi, pemerintahan, social event dan lainnya.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya yang telah menggunakan fasilitas Claro dan berharap perjalanan selanjutnya kerjasama yang telah terjalin tetap terjaga,” ujarnya.

“Demikian Tribun Timur yang telah banyak membantu publikasi promo hotel berharap tetap saling mensupport," lanjutnya.

Ia mengatakan di moment ultah ke -15 ini, Claro melaunching atau operasionalkan hall baru, Ebony.

"Area yang dulunya Redtro. Akan kami sulap menjadi hall untuk tempat pernikahan dan ruang pertemuan, nama ruangannya Ebony Hall kapasitas 500-750 orang," ujarnya.

Ini menjadi bukti bahwa walaupun dalam keadaan pandemi, Claro tetap berupaya maksimal menghadirkan hal-hal terbaru untuk pemaksimalan layanan.

"Saya pun menyemangati karyawan agar jangan takut untuk hari esok. Bahwa kesusahan hari ini cukuplah. Untuk itu tetaplah optimis dan berjuang total memberi layanan yang terbaik agar Claro Makassar terus menjadi hotel pilihan," jelasnya.(*)