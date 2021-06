Al Jasiyah Tawarkan Paket Wisata ke Malang, Labuan Bajo, dan Turki, Gratis Naik Hot Air Baloon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Al Jasiyah Travel memiliki ragam paket wisata menarik di bulan Juli mendatang.

Paket tersebut seperti paket wisata Malang - Batu - Bromo 3 hari 2 malam, dengan pemberangkatan mulai dari 2 pax can go sampai 30 pax can go.

Untuk harga mulai dari Rp2.928.000/pax sampai dengan 1.955.000/pax.

CEO Al Jasiyah Travel Nurhayat mengatakan bahwa tujuan destinasi wisata beragam, mulai dari kunjungan ke Kota Batu Malang dengan mengunjungi florawisata san terra depalonte, Air Terjun Coban Rondo dan Taman Labirin.

Mengunjungi Gunung Bromo (Penanjakan atau Bukit Kingkong atay Bukit Cinta), kegiatan di Pura Luhur Poten atau Area Kawah Gunung Bromo.

“Kegiatan di Pasir Berbisik, kegiatan di Padang Savana aray Bukit Teletubbies, kegiatan di Museum Angkut, alun-alun batu, jatim park dan juga wisata memetik apel,” sebutnya, Selasa (29/6/2021).

Harga paket murah tersebut meliputi fasilitas seperti tiket masuk di semua wisata (WNI), transportasi Avanza untuk 2 hingga 5 orang, Transportasi Innova untuk 6 orang.

Lalu transportasi Hiace untuk 7 hingga 10 orang, transportasi Elf Long Giga untuk 11-15 orang, BBM, Jeep Hardtop Bromo, Makan di Rumah Makan Lokal sesuai program.

Ada juga Snack Box 1x, Air Mineral Cheers 550ml selama tour, Asuransi Jasindo, Driver yang ramah dan sopan, Tour Leader Malang yang ramah & sopan untuk 7-15 orang, Driver as Guide untuk 2 hingga 6 orang dan Tour Leader dari Makassar apabila grup terdiri rombongan besar.

“Yang sepecial dari paket bromo ini adalah, apabila tamu memesan family trip dengan 20 pax keatas maka bias stay di villa pribadi,” kata Nurhayat.