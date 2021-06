Spoiler Manga One Piece Chapter 1018, Kekuatan Apa yang Disembunyikan Buah Gomu Gomu Milik Luffy?

Kru Bajak Laut Topi Jerami. Berikut Spoiler One Piece 998: Luffy Capai Lantai 4 Onigashima, Chopper Mulai Membuat Penawar Virus

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika selama ini kekuatan buah iblis yang dimakan Monkey D Luffy Gomu Gomu no Mi, adalah bisa membuatnya melar seperti karet, ternyata ada kekuatan sebenarnya.

Dan kekuatan apa itu akan terungkap di Manga One Piece Chapter 1018.

Apakah kekuatan sebenarnya buah Gomu Gomu no Mi bisa mengalahkan Kaido?

Simak spoiler Manga One Piece 1018 dan jadwal rilisnya.

Untuk link baca manga One Piece 1018 juga bisa disimak di artikel ini.

Untuk link baca One Piece chapter 1018 sub Indonesia dan legal, bisa disimak di Manga Plus.

Di One Piece Chapter 1018, kita masih akan diperhadapkan dengan peperangan di Pulau Onigahsima.

Juga bagaimana kebangkitan Monkey D Luffy dan Roronoa Zoro.

Di manga One Piece 1017, Monkey D Luffy dan Roronoa Zoro diperlihatkan masih terkapar tidak berdaya.

Sensei Oda mengambil judul Perintah. Dengan cover sampul Buggy yang tubuhnya menyerupai seperti puzzle.