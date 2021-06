2 Suku di Papua Ini Miliki Tradisi Mengerikan, Berburu Kepala Manusia Namanya Mengayau

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada sebuah tradisi di kalangan suku Papua pedalaman yang punya kebiasaan mengerikan.

Disebutkan ada dua suku di Papua yang memiliki tradisi mengerikan soal berburu kepala manusia.

Pada masa tertentu, kedua suku tersebut memiliki maksud tersendiri saat berburu kepala manusia.

Namun demikian hal itu memang telah tak dilakukan lagi oleh suku-suku yang berada di Papua tersebut.

Lantas bagaimana kisah di balik kebiasaan berburu kepala manusia yang dilakukan oleh dua suku tersebut?

Dua suku di Papua, yakni Marind-Anim dan Asmat pernah memiliki kebiasaan mengayau (berburu kepala).

Namun, pengayauan bukanlah kebiasaan harian masyarakat di sana, melainkan suatu aktivitas yang dimotivasi oleh suatu sebab.

Menurut J Van Baal dan Pastor J. Vershueren, MSC, dalam buku

Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea).

Pengayauan di dua wilayah ini terdorong oleh suatu ambisi spiritualitas.