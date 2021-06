Ingat Millen Cyrus Ponakan Ashanty? Disebut Sudah Prewedding, Cek Fotonya Bak Pengantin Jawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Lama menghilang dari dunia entertainment, Millen Cyrus ponakan Ashanty akhirnya muncul dengan Kabar Gembira.

Beredar info jika dirinya sudah melaksanakan prosesi prewedding. Cek Fotonya seperti pengantin Jawa.

Lewat caption unggahannya Instagramnya, paman Aurel Hermansyah itu mengabarkan bahwa dirinya sedang melakukan sesi pemotretan untuk prewedding.

Caption foto yang tertulis di akun @millencyrus berbunyi: “Pre wedding thanks for all support.”

Foto yang digunakan Millen Cyrus dalam memberikan kabar bahagia tersebut juga bukan sembarang Foto.

Sosok bernama asli Millendaru itu mengunggah foto dirinya yang tengah berdandan dengan riasan khas pengantin tradisional Jawa.

Dikutip tribuntimur dari GridID, untuk penampilan prewedding-nya, Millen Cyrus dibantu oleh makeup artist Darius.

Berdandan bak pengantin Jawa, Millen Cyrus terlihat mengenakan paes yang menghiasi dahinya.

Kemudian, terdapat hiasan belah ketupat yang ada di tengah dahi yang dinamakan chitak.

Selain paes dan chitak, sang MUA tampak merias Millen Cyrus dengan gaya makeup flawless dan menawan.