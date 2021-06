FOTO: Mango TSM Hadirkan Diskon hingga 50%

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Pengunjung memilih pakaian di tenant Mango yang berlokasi di Ground Floor, Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (25/6/2021). Saat ini sedang berlangsung promo End of Season Sale berupa diskon up to 50% untuk berbagai koleksi fesyen pria, wanita dan anak-anak hingga 30 Juni 2021.