Mercure Makassar Hadirkan Business Lunch, Santap Menu Tradisional Sepuasnya Hanya Rp 98 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mercure Makassar Nexa Pettarani kembali menghadirkan event Business Lunch di Losari Restaurant yang terletak di ground floor hotelnya Jl AP Pettarani nomor 4, Kota Makassar Rabu (23/6/2021).

Dengan mengusung konsep All You Can Eat atau makan sepuasnya setiap hari Rabu mulai pukul 12.00-15.00 Wita.

Business Lunch ini rencananya akan dihadirkan mulai Juni hingga Agustus 2021 mendatang.

"Kita lihat animo masyarakat dulu selama tiga bulan. Kalau semakin meningkat, kita akan perpanjang event ini," kata Marcomm Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Rian Irianto Anuggerah saat ditemui tribun-timur.com Rabu (23/6/2021).

Berbeda dengan event All You Can Eat yang dihadirkan hotel lainnya, di Mercure Makassar para tamu akan dimanjakan dengan menu Indonesian Food.

"Hotel lainkan kebanyakan mengunggulkan BBQ. Kami coba hadir sesuai permintaan masyarakat Kota Makassar, yaitu Indonesian Food," tambahnya.

Para tamu akan dimanjakan dengan menu Indonesian Food yang akan berganti setiap Rabunya.

Misalnya ada nasi bakar, suki, sate, capcay, nasi kuning dan lainnya.

Adapula gorengan, puding dan aneka buah.

Tak lupa es krim sebagai menu penutup.