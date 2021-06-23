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DPRD Sulsel

'Jangan Begitu Senior', Politisi Golkar vs Nasdem 2 Anggota DPRD Sulsel Nyaris Adu Jotos Saat Sidang

Hampir saja anggota DPRD Sulsel berkelahi, Syahruddin Alrif dari Nasdem vs Arfandy Idris dari Golkar saat Sidang DPRD Sulsel

Penulis: Edi Sumardi
Editor: Mansur AM
zoom-inlihat foto 'Jangan Begitu Senior', Politisi Golkar vs Nasdem 2 Anggota DPRD Sulsel Nyaris Adu Jotos Saat Sidang
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Syahruddin Alrif vs Arfandy Idris di Gedung DPRD Sulsel, di Makassar, Sulsel, Rabu (23/6/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Insiden terjadi saat rapat di DPRD Sulsel, Rabu (23/6/2021).

Dua politisi dari partai berbeda nyaris adu jotos.

Gara-gara perbedaan pendapat apakah rapat ditutup dulu atau dilanjutkan agenda berikutnya.

Insiden yang melibatkan Anggota Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dan Anggota Fraksi Golkar Arfandy Idris pun jadi perhatian.

Keduanya nyaris terlibat adu jotos.

Syaharuddin adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel.

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Sementara Arfandy Idris anggota DPRD Sulsel pengganti antarwaktu (PAW).

Dirangkum tribun-timur.com, berikut kronologi insiden itu:

Mulai dari
1. Silang Pendapat di Akhir Rapat1. Silang Pendapat di Akhir Rapat
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Sumber: Tribun Timur
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