Intip Fitur Favorit New NMAX 155 Connected/ABS 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! salah satu perubahan total pada All New NMAX 155 Connected/ABS serta All New Aerox Connected/ABS ialah fitur fungsional dan teknologi terbarunya.

Fitur tersebut semakin mendukung aktivitas berkendara.

Tak main-main, ada beberapa dinilai konsumen menyerupai fitur yang terdapat pada motor berkapasitas mesin besar alias moge.

Testimoni internal Yamaha dari beberapa konsumen mengaku terkesan dengan peningkatan pada generasi terbaru NMAX.

Terlebih pada fitur Y-Connect yang dapat menghubungkan motor dengan smartphone pengendara melalui perangkat Communication Control Unit (CCU) di dashboard speedometer.

Saat smartphone terknoneksi ke CCU melalui aplikasi Y-Connect, pengguna dapat mengakses beragam informasi.

Misalnya, data berkendara dan kondisi sepeda motor melalui fitur layanan di aplikasi.

Demikian disampaikan Divisi Promosi Yamaha Sulselbar PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) Astam Sari

"Bisa diakses melalui fitur layanan yang tersedia pada aplikasi, Y-Connect tersebut," katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa (23/6/2021) sore.

Astam membeberkan, aplikasi ini juga bisa terhubung dengan beberapa hal penting saat berkendara.