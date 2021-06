Delapan Pelaku Ilegal Fishing di Sulsel Terancam Hukuman Penjara Seumur hidup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Delapan pelaku ilegal fishing yang menggunakan bom ikan saat melaut terancam hukuman penjara seumur hidup.

Mereka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 dan/ pasal 84 ayat 1 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

"Para tersangka terancam pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman setinggi-tingginya 20 tahun penjara," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam saat merilis pengungkapan kasus itu di DitPolair Polda Sulsel, Jl Ujung Pandang, Makassar, Rabu (23/6/2021) siang.

"Dan atau pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1,2 milliar," sambungnya.

Butuh waktu empat bulan, Ditpolair Polda Sulsel untuk mengungkap kasus ilegal fishing yang menggunakan bom ikan itu.

"Ini dilakukan tiga bulan yakni Maret sampai Juni kita ungkap pelaku bom ikan, aksinya dilakukan di delapan lokasi dan waktu tempat penangkapan berbeda," kata Merdisyam.

Lokasi penangkapan ke delapan pelaku itu diempat kabupaten kota berbeda.

"Meliputi wilayah Makassar, Bone, Pangkep dan Selayar. Ini terdiri dari delapan penangkapan yang ada masing-masing dilaksanakan dengan waktu berbeda," ujarnya.

Lokasi penangkapan yang dimaksud Merdisyam, diantaranya di pesisir Pulau Kodingareng, sekitar Karang Matele teluk Bone, di Kepulauan Sembilan teluk Bone, pesisir pulau Lambego Selayar.

Di wilayah selatan Pulau Butung-butungan Pangkep, di Pulau Kaluluang Selat Makassar, dan pesisir Pantai Panjaitana Bone.