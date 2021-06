Cara Nonton di Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2021, Gratis dan Masih Ada Kesempatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2021 telah dimulai sejak, Jumat (18/6/2021) lalu dan akan berlangsung hingga Minggu (27/6/2021) pekan depan.

Sebanyak 8 film berbagai genre diputar secara online dan penonton bisa menyaksikannya melalui layar ponsel, komputer, hingga layar televisi dari rumah.

Gratis.

Kedelapan film diputar, yakni The Furnace (drama), Jaimen Hudson: from Sky to Sea (documenter), Combat Wombat (animation), Relic (horror), H Is for Happiness (family/animation), Dirt Music (romance), Milly & Mamet (romance), dan Pendekar Tongkat Emas (action).

The Furnace menjadi film andalan dalam FSAI 2021 dan tembus Festival Film Venesia 2021.

Film ini menjadi film pembuka FSAI 2021 yang ditayangkan pada Jumat lalu.

The Furnace menyoroti sejarah terlupakan penunggang unta 'Ghan' Australia, sebagian besar pria Muslim dan Sikh dari India, Afghanistan dan Persia, yang melintasi gurun luas Australia.

Sehingga akhirnya membentuk ikatan unik dengan penduduk Aborigin setempat.

Sutradara The Furnace Roderick MacKay mengatakan, film ini menyenangkan sekaligus menyuguhkan kisah yang menyoroti sejarah tentang Australia.

"Kisah masa lalu memang sangat tertarik untuk diangkat dalam film. Terlebih ada sejarah Australia yang menyoroti Hindu dan Muslim di kala itu," katanya dalam Jumpa Pers FSAI 2021 secara virtual, Kamis (17/6/2021).