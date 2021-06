Barbeque All You Can Eat Amaris Hertasning Rp 75 Ribu per Pax

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu alternatif Barbeque di Kota Makassar adalah Amaris Hotel Hertasning Makassar.

Tempat ini bisa menjadi pilihan bersama keluarga dan kerabat.

Dengan suasana apik, tamu dan pengunjung bisa mencicipi sajian Barbeque All You Can Eat ini.

Apalagi, beragam pilihan menu dihadirkan.

Misalnya, untuk daging (ayam, sapi, dan seafood).

Menu karbo yang bervariasi (aneka pasta, kentang, dan nasi), sayuran segar.

Menariknya, ragam es bisa diracik sendiri.

Bukan hanya itu, akan ada film pilihan dan live accoustic yang akan menemani waktu makan para tamu.

"Promo ini kami suguhkan di setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu," kata Sales Leader Amaris Hotel Hertasning, Delfin Enggowa melalui pesan WhatsApp pada Tribun Timur, Dian Herawaty, Senin (20/6/2021).

Harga yang ditawarkan mulai Rp 75 ribu.

Live Cooking

Menurut Delfin Enggowa, susunan bahan makanan segar menunggu para tamu.

"Apalagi, tamu dapat melihat live cooking barbeque," katanya.

Ia juga menyampaikan, terkait keamanan, pengunjung tak perlu ragu.

"Seluruh staf telah divaksinasi," katanya.

Ia menambahkan, Amaris Hotel Hertasning Makassar telah mendapatkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE). (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit