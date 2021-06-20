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UPDATE Harga Terbaru HP Realme Juni 2021, Realme X50, Realme Narzo hingga Realme 7i

UPDATE Harga Terbaru HP Realme Juni 2021, Realme X50, Realme Narzo hingga Realme 7i

zoom-inlihat foto UPDATE Harga Terbaru HP Realme Juni 2021, Realme X50, Realme Narzo hingga Realme 7i
GadgetsNDTV
Realme 7i Series 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Berikut update terbaru harga HP realme terbaru Juni 2021.

Untuk Anda yang ingin membeli smartphone Realme simak dulu artikel ini, ada harga hingga spesifikasi sederet handphone Realme.

Smartphone Realme masih banyak diburu masyarakat karena dibanderol dengan harga yang terjangkau dan dilengkapi dengan desain yang stylish.

Diketahui HP Realme menghadirkan fitur-fitur menarik, serta ditawarkan dengan harga yang bersahabat.

Hp Realme bisa menjadi pilihan Anda para orang tua untuk membekali anak-anak dengan ponsel pintar ini dalam belajar daring.

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Pabrikan ponsel asal China, Realme, telah merilis sejumlah ponsel di pasaran Indonesia yang mengisi segmen entry-level hingga menengah atas.

Terbaru Realme resmi meluncurkan smartphone baru di Indonesia yakni Realme 8 Pro, C21 dan Narzo 30A.

Ponsel ini memiliki dengan sederet fitur unggulan dan menyasar segmen menengah bawah (entry-level).

Berikut harga selengkap realme di Juni 2021 seperti yang tercantum pada website resmi realme.

1. Realme 8 Pro (8GB + 128 GB Rp 4.499.000) cashback Rp 200.000

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Harga Terbaru HP Realme Juni 2021
Realme X50 5G
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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Hasriyani Latif
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