Selesai Karantina di Jakarta, Anco Jansen OTW Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anco Jansen sedang dalam perjalanan atau On The Way (OTW) menuju ke Makassar.

Hal tersebut diketahui dari unggahan di Instagram storynya, @ancojansen50, Rabu (16/6/2021) siang.

Unggahannya memperlihatkan sebuah tiket pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Sultan Hasanuddon.

Di insta story sebelumnya, ia tampak sedang berada di luar ruangan dengan menandai lokasi Jakarta.

Perjalanan pemain asal Belanda tersebut menuju Makassar menandakan telah selesai karantina.

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia memberlakukan karantina mandiri bagi warga asing yang masuk ke tanah air.

Unggahan Anco pun makin memperkuat kabar bahwa ia akan memperkuat PSM di Liga 1 2021.

Di mana sebelumnya, ia dikait-kaitkan dengan PSM usai memberikan kode.

Eks rekan setim Wiljan Pluim di Roda JC ini terpantau sudah mengikuti instagram official PSM.

Tak hanya itu, Anco Jansen juga sudah pamit dengan klub lamanya NAC Breda (klub divisi 2 Belanda).

CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin memberikan pendapatnya terkait Anco Jansen, eks rekam setim Wiljan Pluim.

Menurut Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, Anco pantas berseragam PSM.

"Ya kenapa tidak (pantas berseragam PSM Anco Jansen)," kata Appi, Jumat (11/6/2021) lalu.

Hal itu dikatakan Appi karena dirinya melihat rekam jejak Anco Jansen.(*)