Nonton Ribuan Film Premium di Amazon Prime Video, Aktifkan Paketnya di MyTelkomsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Telkomsel meluncurkan paket Amazon Prime Video Mobile Edition.

Paket ini merupakan persembahan konten dengan definisi standar satu layar di mobile bagi pelanggan yang ingin menikmati Sinema Spektakuler.

Telkomsel menjadi operator pertama di Asia Tenggara dan ketiga di dunia menawarkan layanan paket Amazon Prime Video Mobile Edition kepada pelanggan.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, Telkomsel merasa antusias dan optimis dengan terjalinnya kemitraan strategis ini.

"Amazon Prime Video kini menjadi bagian dari ekosistem digital Telkomsel untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat mengeksplorasi lebih banyak konten digital," katanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima tribun-timur.com, Rabu (16/6/2021) pukul 16.21 Wita.

Ia mengungkapkan, hadirnya Amazon Prime Video dan Amazon Prime Video Mobile Edition akan memperkaya portofolio digital lifestyle Telkomsel.

Selain itu, memperkuat posisi Telkomsel sebagai The Home of Entertainment yang menyediakan beragam hiburan kelas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diketahui, Amazon Prime Video menghadirkan koleksi besar pemenang penghargaan Amazon Originals, film terkenal, dan serial TV populer.

Misalnya, Coming 2 America, Tom Clancy's Without Remorse, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, Star Trek: Picard, Invincible, dan masih banyak lagi.

"Kualitas konten Amazon Prime Video serta didukung jaringan internet terdepan Telkomsel diharapkan dapat memanjakan masyarakat melalui pengalaman menonton hiburan kelas dunia," tuturnya.