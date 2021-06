Pertama Kali Warga Seko Luwu Utara Nikmati BBM Satu Harga

TRIBUNLUTRA.COM, SEKO - Warga Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kini menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Itu setelah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga di Dusun Lambiri, Desa Embonatana, Minggu (13/6/2021).

SPBU yang diresmikan Indah merupakan pertama di wilayah kecamatan terpencil tersebut.

Indah mengatakan, selama ini masyarakat Seko hanya bisa membeli BBM eceran dengan harga Rp 15-20 ribu per liter.

Dengan hadirnya SPBU, masyarakat sudah bisa membeli premium dengan harga Rp 6.540 per liter dan bio solar Rp 5.150 per liter.

"Dulu masyarakat membeli BBM dengan harga Rp 15-20 ribu per liter, kini masyarakat bisa membeli premium dengan harga Rp 6.540 per liter dan bio solar dengan harga Rp 5.150 per liter," kata Indah.

BBM Satu Harga tahun 2020 merupakan program BPH MIGAS.

Dimana Seko dijadikan sebagai salah satu dari 83 lokasi prioritas.

Mendapatkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga.

"Di Sulsel hanya dua kabupaten yang mendapatnya, yaitu Luwu Utara dan Pangkep," kata Indah.