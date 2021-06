BBQ di Teraskita Hotel Makassar hanya Rp 129 Ribu All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel di Makassar terus menghadirkan inovasi agar tetap survive.

Salah satunya, Teraskita Hotel Makassar.

Spesial Juni 2021, manajemen memberikan promo food and beverage.

Sasarannya ialah para pemburu kuliner di Makassar.

Masih dengan konsep All You Can Eat, Teraskita Makassar menghadirkan nuansa BBQ-an dengan panorama City View Makassar pada malam hari.

Bukan sekadar BBQ biasa pada umumnya, Teraskita Makassar menawarkan Spanish BBQ Style.

Promo yang ditawarkan mulai Rp 129 ribu per pax.

Penawaran ini bisa dinikmati di Terrace Cafe & Pool 5th Floor Teraskita Hotel Makassar, mulai pukul 18.00 hingga 22.00 Wita.

Spanish BBQ Style ini juga memberikan promo buy 5 get 1 free.

Sales & Marketing Manager, Fitria Adriani mengemukakan, BBQ ala Spanish Style ini sengaja dihadirkan bago penikmat All You Can Eat yang mencari nuansa berbeda dari biasanya.

"Dengan banyaknya resto-resto AYCE di Makassar yang hampir menyediakan menu yang sama, kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda," katanya, Senin (14/6/2021).

Menurut dia, sembari menikmati BBQ ala Spanish Style, tamu bisa sambil menikmati pemandangan kota Makassar di malam hari.

"Setelah seminggu menjalankan kegiatan, di akhir pekan, tamu kami bisa sambil rehat sejenak dan menyegarkan kembali pikirannya," ucapnya.

Ia berharap, penawaran ini dapat menjadi alternatif apik masyarakat. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit