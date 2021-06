Jadwal Euro 2020 Malam Ini, Inggris Bawa Misi Balas Dendam Saat Lawan Kroasia

TRIBUNTIMUR.COM - Laga big match Euro 2020 Grup D akan tersaji malam ini antara Inggris vs Kroasia. Pertandingan akan tersaji pada pukul 20.00 WIB atau 21.00 Wita.

Timnas Inggris mengusung misi balas dendam terhadap Kroasia.

Armada tempur Gareth Southgate ini memiliki pengalaman yang kurang bagus saat bersua Luka Modric dkk.

Sebagai catatan saja, Timnas Inggris pernah disingkirkan oleh Kroasia dari Piala Dunia 2018.

Tepatnya pada babak semifinal, Kroasia sukses mengalahkan Harry Kane dan kolega melalui skor 2-1.

Guna menyukseskan misi revans tersebut, ternyata Inggris mendapatkan sebuah bantuan berupa pesan dari 'langit'.

Pesan dari 'langit' yang dimaksud ialah bocoran permainan yang diberikan oleh sebuah peswat yang melintasi area tempat latihan skuat Inggris.

Tepatnya di Stadion George's Park Sabtu (12/6/2021) waktu setempat, ada pesawat yang melintas sembari membawa spanduk yang berisikan sebuah pesan.

Pesan tersebut berbunyi "Most #Cro Goals Come Down Left" yang berarti "Kebanyakan gol Kroasia datang dari kiri".

Bisa dikatakan pesan ini memiliki tafsiran ganda.