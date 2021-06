Beredar Link Download F9 Sub Indo & Link Nonton Online F9 atau Furious 9, Anda Cari? Bukan indoxxi

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah Anda sedang mencari link nonton online F9 sub Indo dan link download F9 sub Indonesia?



Sebelum membahas ha; tersebut, berikut sinopsis, trailer, film F9 atau Furious 9

Seri ke-9 film bertema mobil Fast & Furious, F9 atau Furious 9, belum juga tayang di Indonesia.



Namun link nonton online F9 sub Indo dan link download F9 sub Indo sudah banyak beredar di media sosial pecinta film, antara lain di media Facebook.









Tentang F9

Dilansir tribunnewswiki F9 atau yang juga dikenal Fast Furious 9 adalah film bergenre aksi yang disutradarai oleh Justin Lin.



Sementara itu, naskah film F9 dikerjakan oleh Daniel Casey.



F9 menjadi film angsuran kesembilan dalam franchise Fast & Furious



Film ini dibintgangi oleh Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludracis' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, dan Charlize Theron.



Pada awalnya, F9 dijadwalkan untuk rilis pada bulan Mei 2020, namun harus ditunda di seluruh dunia karena pandemi Virus Corona.



F9 dijadwalkan rilis perdana di Amerika Serikat pada 2 April 2021.

Sinopsis F9



Dom Toretto menjalani kehidupan yang tenang bersama Letty dan putranya, Brian kecil.



Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai di kehidupan damai mereka.



Kali ini, ancaman itu akan memaksa Dom untuk menghadapi dosa masa lalunya jika dia akan menyelamatkan orang-orang tercintanya.



Awaknya bergabung bersama untuk menghentikan plot yang menghancurkan dunia yang dipimpin oleh pembunuh paling terampil dan pengemudi berkemampuan tinggi yang pernah mereka temui.



Seorang pria yang kebetulan juga saudara Dom yang lama ditinggalkan, Jakob. (2)





F9 (IMDb.com )

Poster F9



Berikut ini adalah poster resmi dari film F9:





F9 (IMDb.com)

Tralier F9



Berikut ini adalah trailer resmi dari film F9:









Pemeran F9

Nathalie Emmanuel sebagai Ramsey



Charlize Theron sebagai Chiper



Vin Diesel sebagai Dominic Toretto



Helen Mirren sebagai Magdalene Shaw



John Cena sebagai Jakob Toretto



Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz



Lucas Black sebagai Sean Boswell



Jordana Brewster sebagai Mia



Michael Rooker sebagai Buddy



Amber Sienna sebagai Interpol



Sung Kang sebagai Han



Tyrese Gibson sebagai Roman Pearce



Ludracis sebagai Tej Parker



Thue Ersted Rasmussen sebagai Otto



Ella Walker sebagai Vanessa



Jason Tobin sebagai Earl



Dan lain-lain.



F9 (IMDb.com)