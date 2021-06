VIDEO: Pilih Menu Favoritmu di Event Skypool BBQ Claro Makassar, Makan Sepuasnya Rp 198 ribu

TRIBUN-TIMUR.COM - Claro Makassar kembali menghadirkan event Skypool BBQ di lantai enam hotelnya Jl AP Pettarani, Kota Makassar Jumat (11/6/2021) malam.

Skypool BBQ merupakan event tahunan Claro Makassar yang menyuguhkan ratusan menu tradisional hingga Western yang siap memanjakan lidah para penggunjung.

Misalnya saja menu Barbeque yang dihidangkan dengan pilihan Chicken Shawarma, Chop, Sirloin Steak, Tenderloin Steak, Kakap Fillet, udang, cumi dan aneka ikan.

Ada juga mie ayam, aneka roti dan kue serta puding.

Berbeda dari tahun sebelumnya, di 2021 ini Skypool BBQ lebih banyak menghadirkan menu Western.

“Tahun ini lebih banyak menu Western dan semuanya dijamin halal,” kata Marcom Manager Claro Makassar, Richwan Wahyudi kepada Tribun Timur, Jumat (11/6/2021).

Untuk harga perpaxnya sendiri dibanderol Rp 198 ribu. Dengan harga tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati ratusan menu atau All You Can Eat di Skypool BBQ.

Event ini dihadirkan Claro Makassar mulai 11 Juni hingga 30 Oktober 2021 mendatang.

Anda dapat menikmati sajian Skypool BBQ setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00 sampai 22.00 Wita.

Para pengunjung juga akan dihibur dengan Live music.

Selain itu protokol kesehatan juga diterapkan Skypool BBQ.

