Ada Paket Family Pack hingga Diskon 20% di Event Skypool BBQ Claro Makassar

TRIBUN-TIMUR.COMM, MAKASSAR - Dapatkan berbagai promo All You Can Eat di Event Skypool BBQ Claro Makassar.

Claro Makassar kembali menghadirkan event Skypool BBQ di lantai enam hotel Jl AP Pettarani, Kota Makassar Jumat (11/6/2021) malam.

Skypool BBQ merupakan event tahunan Claro Makassar yang menyuguhkan ratusan menu tradisional hingga Western yang siap memanjakan lidah para penggunjung.

Misalnya saja menu Barbeque yang dihidangkan dengan pilihan Chicken Shawarma, Chop, Sirloin Steak, Tenderloin Steak, Kakap Fillet, udang, cumi dan aneka ikan.

Ada juga mie ayam, aneka roti dan kue serta puding.

Untuk harga perpaxnya sendiri dibanderol Rp 198 ribu.

Dengan harga tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati ratusan menu atau All You Can Eat di Skypool BBQ.

Ada diskon spesial 20 persen untuk pengguna Mandiri Credit Card.

Kemudian diskon 15 persen untuk member dan tamu kamar.

Tak hanya itu, Skypool BBQ Claro Makassar juga memberikan diskon 50 persen untuk anak usia 6 hingga 12 tahun.