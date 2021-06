Perang Dunia III di Depan Mata, China dan Amerika Berlomba Perbanyak Hulu Ledak Nuklir

TRIBUNTIMUR.COM - Suasana di kawasan Laut China Selatan kian menghangat. Militer China dikabarkan telah menyiapkan seribu hulu ledak nuklir untuk mengantisipasi perang terbuka dengan Taiwan.

Amerika yang menjadi pendukung Taiwan, juga tak mau kalah. Menurut beberapa sumber, ada 1.357 hulu ledak nuklir telah disiapkan di gudang senjata Pentagon.

Selain itu, Amerika juga telah memasang 800 peluncur di negara-negara yang menjadi pangkalan militernya.

Hal inilah yang menjadi indikasi perang terbuka antara China dan Taiwan akan meletus. China didukung oleh sekutunya Rusia. Sementara Taiwan didukung penuh oleh Amerika Serikat.

Oleh pengamat bisa saja menjadi awal mula pecahnya Perang Dunia III, karena bisa menjadi panggung negara-negara besar.

Menurut laporan terbaru, Rusia diyakini akan turun tangan dalam konflik ini, mengingat China adalah sekutu utamanya.

Dengan kata lain aliansi China Rusia akan melawan aliansi Amerika Taiwan, dan mungkin negara lain akan ikut turun tangan.

Menurut Arguments of the Week di Rusia, AS harus lebih berhati-hati dengan Taiwan.

Karena masalah yang terkait dengan pulau itu bisa membuat China kesal.

Hal itu bisa berimbas menyebabkan konflik global.