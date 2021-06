Michael Reza Say Halal Bihalal dengan Pimpinan Media di Makassar, Bahas GoTo

VP Corporate Affairs Gojek Michael Reza Say (paling kiri) bersama pimpinan media di Makassar Halal bihalal di salah satu kafe di Jl Botolempangan Makassar, Kamis (10/6/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - VP Corporate Affairs Gojek, Michael Reza Say datang ke Makassar.

Ia bersama pimpinan media di Makassar Halalbihalal di salah satu kafe di Jl Botolempangan Makassar, Kamis (10/6/2021).

Semua undangan tes Rapid Antigen, hasilnya non reaktif baru masuk. Tak lupa mengenakan masker dan duduk berjarak sesuai standar protokol kesehatan.

Seperti diketahui, sepanjang 2021, Gojek telah melahirkan serangkaian solusi digital dan terus berinovasi untuk tetap menjadi andalan masyarakat sebagai solusi untuk menghilangkan friksi (hambatan) kehidupan sehari-hari pelanggannya.

Beberapa waktu lalu, Gojek, platform layanan on-demand dan pembayaran serta finansial terkemuka di Asia Tenggara, dan Tokopedia, perusahaan teknologi dengan marketplace terdepan di Indonesia, meresmikan pembentukan Grup GoTo.

Grup teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian atau go to ecosystem for daily life.

Pembentukan Grup GoTo ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini.

Ditanya soal merger tersebut, VP Michael Corporate Affairs Gojek sedikit kebelakang.

"Jadi sebelum merger itu, ceritanya cukup panjang. Dari sisi manajemen itu kita sudah mulai lirik-lirikan (dengan Tokopedia), kan sebelum nikah, taksir-taksiran dulu," katanya.

"Tapi kerja sama dengan Tokopedia itu sejak 2015. Nah diskusi terjadi perkawinan ini sejak Desember 2020. Sebelum kita lakukan diskusi ini pun semua prosesnya sudah kita jalankan," katanya.

Semua pihak, lanjut dia, sudah diajak ngobrol terkait hal tersebut. Termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Dan dari penandatanganan itu (Merger GoJek dan Tokopedia), KPPU memberi waktu 30 hari untuk masukin laporan," katanya.

"Kemarin itu, kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPU, atau melapor. Jadi sekarang kita sifatnya menunggu. Namun saya bisa pastikan, proses multisided sudah kami lakukan, dan sudah koordinasi dengan beberapa pihak," jelasnya.

Turut hadir mendampingi, Head of Regional Corporate Affairs Gojek for East Indonesia Mulawarman, Regional Public Policy & Government Relation Manger Mohammad Khomeiny dan District Head Gojek Sulawesi Adwin P Anas.

Hadir mewakili Pimpinan Tribun Timur, Ronald Ngantung sebagai wakil pemimpin Redaksi.(*)