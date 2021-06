Mbak You Blak-blakan Sempat Dilabrak Seorang Artis Tanah Air karena Ramalannya Jadi Kenyataan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Mbak You menjadi salah satu peramal yang sering menerang kehidupan dunia hiburan.

Ia membeberkan hal yang dilihatnya dan membuat prediksi tentang kehidupan dunia selebriti.

Berbagai nama besar pernah ia ramal, sebut saja Laudya Cynthia Bella, Melaney Ricardo, hingga yang baru-baru ini hangat dibahas saat ia meramal pernikahan Lesty Kejora dan RIzky Billar.

Paranormal Mbak You (Instagram @mbakyou17)

Dilansir dari SOSOK.ID, ternyata perjalanan menjadi peramal bukan hal mudah.

Mbak You baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat dilabrak seorang artis Tanah Air karena ramalannya.

Hal itu diungkapkan Mbak You di kanal YouTube Official iNews yang bertajuk 'Panglima Langit Blak-blakan soal Ashanty yang 'Dikeroyok' 7 Dukun Santet Part 01- Call Me Mel 20/01'.

Melansir Nakita.ID, mulanya Melaney Ricardo menanyakan risiko pekerjaan Mbak You dan pro kontra yang menyertainya.

Terlebih menurut Melaney, Mbak You harus menghadapi suka duka itu seorang diri.

"Apalagi kalau saya lihat Mbak You ini bisa disebut paranormal yang straight forward ketika berbicara," katanya.

Paranormal Mbak You kembali mengungkap prediksinya tentang bencana alam di Tanah Air. (instagram/ @mbakyou17)

Mbak You menanggapi perkataan Melaney, menyebut dirinya tidak butuh dipuji karena masih memiliki banyak kekurangan.