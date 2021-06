Harga Sapi di Sinjai Naik Rp 1 Juta Hingga Rp 1,5 Juta Per Ekor

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI SELATAN-Menjelang Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah harga sapi di Sinjai, Sulawesi Selatan mulai mengalami kenaikan.

Kenaikan tersebut rata-rata Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta dari harga tahun sebelumnya.

Sejumlah pedagang ternak sapi potong yang dijumpai oleh TribunSinjai.Com menyampaikan bahwa tahun ini harga sapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

"Kalau tahun lalu yang kita beli Rp 10 juta per ekor, sekarang menjadi harga Rp 11 juta atau Rp 11,5 juta per ekor. Jadi ada kenaikan Rp 1-1,5 juta per ekor," kata salah seorang pengusaha sapi asal Sinjai, Abd Salam, Kamis (10/6/2021).

Penyebabnya karena permintaan ternak sapi potong makin meningkat dari masyarakat.

Permintaan sapi potong tersebut berasal dari Kalimantan Timur dan Kota Makassar.

Selain permintaan untuk sapi kurban dari luar Kabupaten Sinjai dan Sulsel yang terus meningkat juga permintaan dalam daerah juga cukup banyak.

Khusus kebutuhan lokal digunakan masyarakat untuk melakukan hajatan pesta pernikahan.

Saat ini jumlah permintaan daging sapi untuk kebutuhan pesta pernikahan cukup meningkat di Sinjai.

Abd Salam sendiri, setiap tahunnya mengangkut sapi kurban ke kota Makassar rata-rata 100 ekor sapi.