Gabung ke AHHA PS Pati FC, Nurhidayat: Terima Kasih PSM, Ewako!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nurhidayat pamit dari PSM Makassar usai diperkenalkan klub AHHA PS Pati FC.

Hal itu disampaikan Nurhidayat melalui Instagram pribadinya, @nurhidayatnh32, Kamis (10/6/2021).

"Terima kasih @psm_makassar. Ewakoo!!!," tulis Nurhidayat di Instagram storynya.

Karir Nurhidayat di PSM Makassar terbilang singkat.

Ia didatangkan manajemen PSM Makassar untuk gelaran Piala Menpora.

Namun, di turnamen pra musim itu, Nurhidayat tak pernah dimainkan.

Itu lantaran cedera yang dialami saat TC di Timnas beberapa waktu lalu.

Nurhidayat kini bergabung ke klub milik youtuber Atta Halilintar, AHHA PS Pati PC.

Nurhidayat diperkenalkan bergabung di AHHA PS Pati PC, melalu Instagram @ahhaps.fc, Kamis (10/6/2021).

"Our lord is coming. Welcome Nurhidayat," tulisnya di keterangan video.