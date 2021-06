Kapan Waktu Terbaik untuk Menikah? Ini Jawaban Para Ahli

TRIBUNTIMUR.COM - Pernikahan menjadi dambaan bagi banyak orang, khususnya anak-anak muda yang masih lajang.

Tak jarang di antara mereka, ada yang ingin menikah di usia muda dan segera memiliki keturunan.

Di samping itu, tak sedikit pula yang mengingatkan risiko menikah di usia muda, salah satunya adalah rentan terhadap perceraian.

Mengenai usia yang tepat untuk menikah, sejumlah penelitian yang fokus pada persoalan pernikahan memberikan jawaban untuk hal ini.

Dilansir dari IFL Science, 13 September 2017, berikut adalah penjelasan mengenai usia terbaik untuk menikah menurut sains.

Berapa usia terbaik untuk menikah?

Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Institute of Family Studies (IFS), University of Utah, melakukan pengamatan yang cermat melalui tingkat pernikahan dan perceraian di Amerika Serikat (AS).

Terkait pernikahan pertama, mereka mengungkapkan bahwa orang yang menikah di usia akhir 20-an memiliki kemungkinan bercerai yang paling kecil.

Pernikahan di usia remaja memiliki risiko perceraian tinggi.

Stigma sosial, pihak keluarga, dan kepribadian masing-masing individu kerap kali memicu perceraian yang cepat.