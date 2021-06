China-Taiwan Kian Memanas, Pengamat Militer: Perang Dunia III Segera Terjadi

TRIBUNTIMUR.COM - Perang dunia ke-III diprediksi akan terjadi jika konflik antara China dan Taiwan terus meluas.

Hadirnya Amerika Serikat dalam konflik yang terus memanas tersebut diprediksi akan memicu negara-negara lain untuk ikut campur.

Salah satu negara yang diprediksi akan turut campur adalah, Rusia. Mengingat China adalah sekutu utama negara beruang tersebut.

Dengan kata lain aliansi China Rusia akan melawan aliansi Amerika Taiwan, dan mungkin negara lain akan ikut turun tangan.

Menurut Arguments of the Week di Rusia, AS harus lebih berhati-hati dengan Taiwan.

Karena masalah yang terkait dengan pulau itu bisa membuat China kesal.

Hal itu bisa berimbas menyebabkan konflik global.

Upaya AS untuk mempersenjatai Taiwan memang dapat dimengerti.

Amerika berusaha untuk mendapatkan pijakan di Laut Cina Selatan, wilayah yang dianggap Beijing sebagai 'perairan internal' miliknya sendiri.

"Kebijakan agresif Washington mungkin menutupi sesuatu yang salah, karena bertentangan dengan Amerika Serikat," komentar surat kabar Rusia.