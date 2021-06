Arya Saloka Tak Terima Tagar Bye Bye Ikatan Cinta di Twitter 'Kata-kata ini Terdengar Melucui'

TRIBUN-TIMUR.COM - Arya Saloka mengutip salah satu kalimat bijak bak menyindir tagar yang Trending Topik di Twitter ' Bye Bye Ikatan Cinta '.

Lawan main Amanda Manopo ini menunjukkan reaksinya. Bahkan suami Putri Anne itu beri peringatan seakan ancam tak tinggal diam.

"2 Ucapan Dominic Toretto yang saya sukai " it doesn't matter weather you win by an inch or a mile, Winning is winning

( tidak masalah apakah anda menang 1 inci atau 1 mil, menang berarti menang)

Apakah anda tidak pernah diajari oleh keluarga anda untuk tidak mengusik keluarga orang lain!" tulis Arya Saloka.

"Ada apa dengan keluarga dan warga pondok pelita,

Saya sendiri yg akan turun tangan", ungkapnya lagi memberi ancaman.

Arya Saloka menyanyikan lagu 'Tanpa Batas Waktu' OST Ikatan Cinta. (instagram adegovinda)

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Selasa (8/6/2021) dari TribunSumsel.com berjudul Ikatan Cinta Dijatuhkan dengan Cara Kotor, Arya Saloka Meradang Sindir Telak Para Pesaing.

Selanjutnya Arya Saloka terang-terangan menyindir kata 'Bye' yang jadi Trending Topik Twitter untuk Ikatan Cinta.

"Bye! Malam ini kata2 ini terdengar melucui", pungkasnya menambahkan emoji tertawa ngakak.