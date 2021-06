Inilah Sosok Kirana Cipta Montana Anak Tunggal Anggun C Sasmi dengan Suami Bulenya, Prestasi Barunya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenalkan, inilah sosok Kirana Cipta Montana, putri tunggal penyanyi Anggun C Sasmi dengan Suami bulenya.

Berikut prestasi terbarunya. Benarkah bakat seninya menurun dari mamanya?

Sosok Kirana Sasmi Montana mungkin masih terdengar asing di telinga.

Untuk diketahui, Anggun termausk orangtua yang sangat melindungi privasi sang anak.

Terlihat dari beberapa unggahan di media sosial sang putri, penyanyi bersuara melengking itu selalu menutupi wajah Kirana dengan stiker.

Sudah beranjak remaja, akhirnya Anggun mulai memperkenalkan anaknya ke publik.

Dalam sebuah unggahan Instagram, Anggun mengumumkan Kirana berpartisipasi di dalam proyek film Disney.

"Ini kali pertama anak saya ikut berpartisipasi di dalam proyek yang sama. Walaupun bagiannya hanya kecil sekali tapi dia bangganya minta ampun, dan saya pun ikut bangga," tulis Anggun, Minggu (6/6/2021).

Kirana berhasil membanggakan Anggun lewat prestasi terbarunya tersebut.

Ia terpilih menjadi pengisi suara di film Disney bertajuk Raya and the Last Dragon versi Prancis.