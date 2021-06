GPPN Indonesia Sosialisasikan P4GN ke Karyawan Hotel Best Western Plus Makassar Beach

Gerakan Pemerhati Penyalahguna Narkoba (GPPN) Indonesia melakukan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Gardenia lantai 2 Hotel Best Western Plus Makassar Beach, Jl Boto Lempangan No 67 Makassar, Selasa (7/07/2021)

TRIBUN-TIMUR.COM - Gerakan Pemerhati Penyalahguna Narkoba (GPPN) Indonesia melakukan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Gardenia lantai 2 Hotel Best Western Plus Makassar Beach, Jl Boto Lempangan No 67 Makassar, Selasa (7/07/2021)

Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan karyawan Hotel Best Western Plus Makassar Beach dan dihadiri oleh Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, Anas Kaharuddin, S.sos.

Dalam materinya, Anas mengatakan bahwa daya rusak narkoba lebih serius dibandingkan dengan korupsi maupun terorisme.

"Karena narkoba merusak otak yang tidak ada jaminan untuk sembuh, dan diperkirakan 30 orang meninggal dunia per hari karena narkoba, sedangkan kerugian materi akibat penyalahgunaan narkoba itu kurang lebih Rp 84.7 triliun rupiah," papar Anas.

Ia juga mengatakan, hotel yang notabene adalah sebagai tempat publik, harus bersih dari narkoba dan tidak menjadi tempat penyalahgunaan maupun sebagai tempat terjadinya transaksi narkotika

"Hal ini bisa terjadi apabila semua personil hotel paham dan memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba", tambah Anas.

Senada dengan itu, ketua GPPN Indonesia Faisal Hamzah Barlian pun berharap, melalui kegiatan ini, dapat meminimalisir potensi terjadinya perbedaan dan transaksi narkoba di hotel.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, semoga pihak hotel dapat menerapkan strategi guna mencegah peredaran luas narkoba di lingkungan hotel," katanya (*)