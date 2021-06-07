Muswil PPP Sulsel
Dua Pekan Berlalu, Belum Ada Ketua PPP Sulsel Terpilih
Dua pekan sudah berlalu gelaran Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel)
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dua pekan sudah berlalu setelah gelaran Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (22/5/2021) lalu.
Sejauh ini belum ada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang terpilih untuk masa bakti lima tahun ke depan.
Formatur hasil Muswil Sulsel diketuai oleh Wakil Ketua Umum Arsul Sani.
Dikonfirmasi Tribun Timur, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan pemilihan ketua DPW PPP Sulsel masih berproses di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
"Masih diproses DPP PPP," singkat Arsul Sani saat dihubungi Tribun Timur, Senin (7/6/2021).
Arsul Sani mengatakan usulan komposisi pengurus harus disampaikan kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Arsul Sani mengatakan setelah formatur selesai menyusun komposisi pengurus DPW PPP Sulsel, hasilnya dilaporkan kepada Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Jakarta.
Arsul Sani sebagai perwakilan DPP harus melaporkan hasil rapat formatur kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Arsul Sani dkk punya waktu menyusun komposisi pengurus DPW PPP Sulsel dalam kurun waktu 20 hari kerja sejak gelaran Muswil ditutup.
"Hasilnya akan disampaikan kepada DPP dengan tembusan kepada demisioner DPW dan DPC-DPC se-Sulawesi Selatan," ujar Arsul Sani.
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