9 Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2021, Universitas Telkom Masuk

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Indonesia memiliki kualitas kampus yang tak kalah hebatnya dengan negara lain.

Olehnya itu, banyak pilihan bagi calon mahasiswa untuk bisa mengambil kampus yang disukainya.

Lantas mana-mana sajakah kampus terbaik di Indonesia?

Dilansir dari Kompas.com, Lembaga pemeringkatan Perguruan Tinggi dunia The Times Higher Education (THE) kembali merilis THE Asia University Rankings 2021.

THE World University Rankings merupakan satu-satunya tabel kinerja global yang menilai perguruan tinggi riset-intensif pada semua misi inti para perguruan tinggi tersebut yang meliputi pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang.

THE Asia University Rankings 2021 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri, dan pemerintah.

Indikator kinerja THE Asia University Rangkings 2021 dikelompokkan menjadi lima bidang, yaitu:

• Teaching (the learning environment)

• Research (volume, income and reputation)

• Citations (research influence)