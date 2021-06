5 Hal yang Akan Terjadi di The Penthouse 3, Pembalasan Dendam Terakhir?

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea The Penthouse 3 begitu dinantikan.

Drakor ini pun akhirnya tayang pada 4 Juni 2021.

Dan akan ditayangkan ulang di Viu dan TransTv sehari setelahnya atau Sabtu (5/6/2021).

Dilansir dari Tribunnews.com, The Penthouse season 3 melanjutkan cerita akhir dari musim kedua dengan para penjahat Istana Hera mendekam di penjara.

Saat penayangan perdana di Korea kemarin, drakor ini sukses meraih posisi sebagai tayangan yang paling banyak ditonton.

Para penggemar semakin penasaran dengan lanjutan sepak terjang para tokoh yang penuh kejutan dan sudah mengantisipasi berbagai misteri yang akan terungkap.

Anda akan menyaksikan bahwa penjara bukan akhir dari kejahatan.

Mereka yang menuntut keadilan pun tak tinggal diam dan akan terus menuntut dengan segenap tenaga dan strategi.

Perubahan karakter pun tak terelakkan.

Sebagai referensi untuk Anda sebelum nonton drama ini di Viu, jangan lewatkan teaser terbaru dalam The Penthouse 3 - Hidden Room: The Start of the End yang menyajikan kilas balik adegan para bintang Hera Palace di musim sebelumnya serta mengungkap adegan-adegan krusial dari The Penthouse 3.